‘Sarı kodlu’ sağanak... Yurdun kuzeyi yağmura teslim oldu

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul için de sarı kodlu uyarı yapıldı. AKOM’dan yapılan açıklamada da “Öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizden başlayarak cumartesi (bugün) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

İSTANBUL’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği de kent genelinde dün saat 16.00’dan itibaren okullarda tatil kararı aldı. Veliler okullara giderek çocuklarını alırken, beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Saat 16.30 itibarıyla başlayan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine kadar ulaştı. D-100 ve TEM otoyollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Deniz ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini, bazı seferlerin ise gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu. Arnavutköy’de şiddetli rüzgarda, inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Haberin Devamı

Balıkesir’de de saatte hızı zaman zaman 70-80 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi’nde büyük dalgalara neden oldu. İki balıkçı teknesi battı.

Bursa’da da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.