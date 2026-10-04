×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarı kantaron tehlikesi büyüyor

Güncelleme Tarihi:

#Türk Toraks Derneği#TTD#Sarı Kantaron
Sarı kantaron tehlikesi büyüyor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 07:00

SOSYAL medyada sıkça gündeme gelen sarı kantaronun sınırsız faydaları olduğuna dair paylaşımlara ilişkin Türk Toraks Derneği’nden uyarı geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türk Toraks Derneği (TTD) Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sarı kantaronun faydalarına dair hiçbir bilimsel çalışma bulunmadığını, aksine sağlığa ciddi zararları dokunduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılınç şunları söyledi:

‘DAMARLARI BÜZÜYOR’

“Doğada yaygın olarak bulunan ve halk arasında değişik hastalıklarda tedavi edici özelliği olduğuna inanılan sarı kantaron adıyla bilinen bitkinin herhangi bir hastalıkta tedavi edici özelliği bulunduğuna dair bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış bir etkisi yok. Temel olarak vücuttaki damarları büzücü etkisi mevcuttur. Dolayısıyla herhangi bir yoldan kullanıldığında vücutta damarların büzülmesine bağlı organların beslenmesini bozabilir ve akciğer atardamarında büzücü etki akciğer damar tansiyonuna (pulmoner hipertansiyon) sebep olabilir.

Haberin Devamı

Akciğer hastalıklarından sigara bağımlılığı ve akciğer kanserinde de tedavi edici özelliği olduğuna dair sosyal medyada yayılan bilgilerin bilimsel geçerliliği yok. Yararı olmadığı gibi, akciğer kanserinde kullanılan bilimselliği kanıtlanmış tedavi edici ilaçlarla etkileşerek akciğer kanserini tedavi edici özelliklerini azaltabilir, ayrıca ilaçlarla etkileşerek hayatı tehdit eden ciddi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sarı kantaron dışında da kozalak şurubu, ısırganotu, köpekbalığı yüzgeci, zakkum gibi bilimselliği kanıtlanmamış maddelerin hiçbir hastalığın tedavisinde yeri yoktur ve insan sağlığı için kullanılmaması gerekir.”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Toraks Derneği#TTD#Sarı Kantaron

BAKMADAN GEÇME!