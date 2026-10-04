Sarı kantaron tehlikesi büyüyor

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Türk Toraks Derneği (TTD) Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sarı kantaronun faydalarına dair hiçbir bilimsel çalışma bulunmadığını, aksine sağlığa ciddi zararları dokunduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılınç şunları söyledi:

‘DAMARLARI BÜZÜYOR’

“Doğada yaygın olarak bulunan ve halk arasında değişik hastalıklarda tedavi edici özelliği olduğuna inanılan sarı kantaron adıyla bilinen bitkinin herhangi bir hastalıkta tedavi edici özelliği bulunduğuna dair bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış bir etkisi yok. Temel olarak vücuttaki damarları büzücü etkisi mevcuttur. Dolayısıyla herhangi bir yoldan kullanıldığında vücutta damarların büzülmesine bağlı organların beslenmesini bozabilir ve akciğer atardamarında büzücü etki akciğer damar tansiyonuna (pulmoner hipertansiyon) sebep olabilir.

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Akciğer hastalıklarından sigara bağımlılığı ve akciğer kanserinde de tedavi edici özelliği olduğuna dair sosyal medyada yayılan bilgilerin bilimsel geçerliliği yok. Yararı olmadığı gibi, akciğer kanserinde kullanılan bilimselliği kanıtlanmış tedavi edici ilaçlarla etkileşerek akciğer kanserini tedavi edici özelliklerini azaltabilir, ayrıca ilaçlarla etkileşerek hayatı tehdit eden ciddi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sarı kantaron dışında da kozalak şurubu, ısırganotu, köpekbalığı yüzgeci, zakkum gibi bilimselliği kanıtlanmamış maddelerin hiçbir hastalığın tedavisinde yeri yoktur ve insan sağlığı için kullanılmaması gerekir.”