‘Sarı haraç’ çetesi çökertildi! Birçok kişi tehditlerden korkup kenti terk etti

6 AYLIK TAKİP

Ankara’da çok sayıda taksici polise giderek “kendilerinden zorla haraç alındığı, kendileri ve ailelerinin tehdit edildiğini” belirterek şikayetçi oldu. Yapılan ihbarları değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, taksicileri haraca bağlayan çeteyi takibe aldı. Şubat 2020’de başlayarak yaklaşık 6 ay süren takipte, çete üyeleri adım adım takip edildi.

HARAÇ ALMA ANI POLİS KAMERASINDA

Polisin takibinden habersiz çete üyeleri, günlük taksicilerden para almaya devam etti. Çete üyelerinin taksicilerden paraları aldığı anlar kare kare takipteki polis ekiplerince fotoğraflandı. Çete üyelerinin, Başkentin en işlek caddelerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bile arabayla taksilere yanaşarak arabadan arabaya para aldıkları görüntülendi. Yapılan çalışmada çetenin “haraç alma” yöntemleri de deşifre edildi. Çetenin önce ihtiyacı olan taksicilere yüzde 30-40’a varan faiz oranlarıyla para verdiği, senetler imzalattırdığı, faiz uyguladıktan sonra parayı günlük olarak taksicilerden topladığı belirlendi. Çetenin, “gün” diye adlandırdığı bu sistemle borcunu ödemesine rağmen taksicilerden günlük para almaya devam ettiği de ortaya çıkarıldı.

KORKUDAN ANKARA’YI TERK ETMİŞLER

Çete üyelerinin, para vermek istemeyen veya aldığı borcu ödemekten güçlük çeken taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettiği, araçlarına zarar verdiği, aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çekerek darp ettiği kaydedildi. Bazı taksicilerin çete üyelerinin korkusundan ailesini de alarak Ankara’yı terk ettiği de öğrenildi. Çalışmaların ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 çete üyesinden B.Ü., K.Ö., K.Ç., M.Y., O.D. ve Ü.S. tutuklandı. Operasyonun ardından 250 taksici de Ankara emniyetine gelerek mağdur sıfatıyla ifade vererek çete üyelerinden şikayetçi oldu. Çetenin, taksici ve diğer esnaftan günlük 1 milyon lira yakın para topladığı, bu paralarla lüks araçlar alarak bindikleri, lüks bir hayat sürdükleri belirlendi. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, haraç topladıkları kişilerin isimlerinin yazılı olduğu ajandalar, 500 kişiye imzalattırılan borç senedi ele geçirildi.