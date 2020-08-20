‘Sarı haraç’ çetesi çökertildi

Kurulan özel ekip, taksicileri haraca bağlayan çeteyi Şubat 2020’de başlayarak yaklaşık 6 ay adım adım takip etti. Çetenin önce ihtiyacı olan taksicilere yüzde 30-40’a varan faiz oranlarıyla para verdiği, senetler imzalattırdığı, faiz uyguladıktan sonra parayı günlük olarak taksicilerden topladığı belirlendi. Çetenin, para vermek istemeyen veya aldığı borcu ödemekte güçlük çeken taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettiği, araçlarına zarar verdiği, aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çekerek darp ettiği kaydedildi. Çalışmaların ardından operasyonla gözaltına alınan 27 çete üyesinden Burak Ümit, Karaca Öztürk, Kenan Çelik, Murat Yeşilkaya, Okan Dikmen ve Ümit Sarı tutuklandı. 250 taksici mağdur sıfatıyla ifade vererek çete üyelerinden şikâyetçi oldu. Çetenin, taksici ve diğer esnaftan günlük 1 milyon liraya yakın para topladığı belirlendi.