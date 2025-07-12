×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Manisa#Sardes Antik Kenti
Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsler, UNESCO Dünya Miras Listesinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 19:35

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “UNESCO Dünya Miras Listesi’ne bir değerimiz daha eklendi. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu. Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu yer olan bu eşsiz coğrafya artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındı. 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanıyla Lidya uygarlığının eşsiz temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde.” Diye konuştu.

Sardes Kazı Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Ersoy, “Türkiye’nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı’nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti’nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Manisa#Sardes Antik Kenti

BAKMADAN GEÇME!