Sardes Antik Kenti gece müzeciliği kapsamına alınıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayata geçirdiği gece müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği uygulama kapsamında, Manisa’nın Salihli ilçesindeki tarihi Sardes Antik Kenti de gece ziyaretine açılıyor.

Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak ziyaretçilere kapılarını açması planlanan projede altyapı çalışmaları devam ediyor.

Antik kentin ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

5000 YILLIK TARİH GECE IŞIĞINDA CANLANIYOR

Lidya devletine başkentlik yapmış olan Sardes, 5000 yılı aşkın geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Tarihte ilk kez devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinen antik kent, tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliğiyle döneminin en zengin şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Hristiyanlık tarihinde de önemli bir yere sahip olan Sardes, Vahiy Kitabı’nda adı geçen Yedi Kilise'den birine ev sahipliği yapıyor. Antik kentte ayrıca, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havralarından biri bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin yılın her dönemine yayılması amacıyla Gece Müzeciliği projelerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.