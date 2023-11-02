×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şardan tutuklandı, Gökçe’ye adli kontrol

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Şardan#Dinçer Gökçe#Gözaltı
Şardan tutuklandı, Gökçe’ye adli kontrol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:00

Gazeteci Tolga Şardan, Büyüteç isimli köşesindeki yazısı nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı. Halk TV haber sitesinde yayınlanan haber nedeniyle Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Gökçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.                                    

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade veren gazeteci Şardan ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Halk TV haber sitesinde yayınlanan “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde “Sanıkların bazı suçlardan tahliye edildikleri kararı elimde” diyen Dinçer Gökçe “Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları” ile “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” isimli kitapları okuyup özetini sunması adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.                                  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tolga Şardan#Dinçer Gökçe#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!