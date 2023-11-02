Şardan tutuklandı, Gökçe’ye adli kontrol

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade veren gazeteci Şardan ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Halk TV haber sitesinde yayınlanan “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde “Sanıkların bazı suçlardan tahliye edildikleri kararı elimde” diyen Dinçer Gökçe “Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınırları” ile “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” isimli kitapları okuyup özetini sunması adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.