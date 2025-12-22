Sarayda tarih dersi... Dolmabahçe’de tarihi yolculuk

Haberin Devamı

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, tarih derslerindeki konular kapsamında bazı dersleri İstanbul’daki saraylarda işliyor. Lisenin Tarih Öğretmeni Fikret Ünal öncülüğünde gerçekleştirilen bu dersler sayesinde öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor. Okul binaları ve yatakhaneleri de saraya bağlı eski yapılardan oluşan öğrenciler, Dolmabahçe’deki dersin ardından, “bizim okulumuz da bir saray, bu nedenle tüm dersleri zaten sarayda işliyoruz ama tarihi bizzat yerinde keşfetmek ayrı bir öğrenim deneyimi sundu” dedi.

İstanbul’daki Kabataş Erkek Lisesi’nde görev yapan Tarih Öğretmeni Fikret Ünal, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bazı tarih derslerini saraylarda işlemeye başladı. Ünal, bu sayede öğrencilerde daha kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesini amaçlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 22 kişiden oluşan 11’inci sınıf öğrencileriyle Osmanlı’nın modernleşme sürecini Dolmabahçe Sarayı’nda anlatan Ünal, bir sonraki dersini Yıldız Sarayları’nda gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca derslerde, ilgili tarihi mekânın bilinmeyen yönlerini de ele aldığını ve öğrencilerin bu sayede daha da ilgisini çektiğini dile getiren Ünal, yenilikçi tarih dersini ve bunun çocuklara olan etkisini şöyle anlattı:

SONRAKİ DERS YILDIZ SARAYI’NDA

“Sınıfların yerine tarihi mekânlarda işlediğim derslerde öğrencilerin ilgili konunun içine daha çabuk girdiğini ve daha iyi odaklandığını fark ettim. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bu anlamda çok önemli ve bundan vazgeçilmemesi gerek. Bu modeli eğitimde gerçek bir devrim olarak görüyorum. ‘İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Modernleşmesi’ temalı ders anlatımlarını tarihsel mekânlarda gerçekleştirdiğim bir proje yürütüyorum. Öğrencilerimizle önce geçtiğimiz ekim ayında Topkapı Sarayı’nda bir ders işledik. Aralık ayı içinde de Dolmabahçe Sarayı’nda farklı bir konuyu ele aldık. Bir sonraki dersimiz Yıldız Sarayları’nda olacak ve kronolojik sıraya göre Kurtuluş Savaşı’nda idari merkez olan Ankara’daki Birinci Meclis Binası’nda bu yılki derslerimiz son bulacak.

MODERNLEŞME SÜRECİ

Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığımız derste, Osmanlı Devleti’nin 19’uncu yüzyılını, sarayı yaptıran Sultan Abdülmecit’i ve sonraki padişah Abdülaziz dönemlerini ele aldık. İmparatorluğun modernizasyon çabalarını ve çalışmalarını zaman ve mekân bütünselliği içerisinde konuştuk. Öğrencilerin birçoğu ilk kez Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Aynı zamanda Dolmabahçe, zor günler geçiren imparatorluğun ihtişamını gözler önüne sermesi açısından da önemli bir yer. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve cumhuriyetin ilk yıllarında Dolmabahçe, birçok önemli olaya sahne oldu.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SARAYI

SARAYI mimari açıdan da ele aldıklarını belirten Fikret Ünal “Dolmabahçe Sarayı, ‘monoblok’ yani tek bir yapı olarak 14 bin 595 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük saray yapısı olarak öne çıkıyor. Sarayda 285 oda, 44 salon, 6 hamam ve 68 tuvalet bulunuyor. Beykoz ve Bohemya’da üretilen 581 şamdan, 141 halı, 115 seccade ile bir bölümü Yıldız Porselen Fabrikası’nda üretilen 280 vazo, 36 avize, 158 saat yer alıyor. Ayrıca 600’e yakın paha biçilemez tablonun bulunduğu sarayda, 4 bin 454 metrekarelik alanı kaplayan halılar Hereke dokumasından oluşuyor. Sarayın en önemli bölümlerinden biri de Osmanlı Devleti’nin bayramlaşma törenleri ile toplantıların gerçekleştiği Muayede Salonu. Aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı da bu salonda, 16-18 Kasım 1938’de halkın ziyaretine açılmıştı. Atatürk’ün cenaze namazı da bu salonda kılınmıştı” dedi.

TARİHİ YERİNDE ÖĞRENDİK

Okulun 11’inci sınıf öğrencileri Dolmabahçe Sarayı’nda işlenen dersle ilgili şöyle konuştu:

- Deniz Ünlü: Sarayı ilk gördüğümde güçlü duruşu ve tarihi birçok olaya ev sahipliği yapması beni çok etkilemişti. Dersimiz sırasında da sarayı tüm yönleriyle ele almak bana yeni bir perspektif kattı. Orada işlediğimiz tarih dersini muhtemelen hiçbir zaman unutmayacağım.

- Ece Ergin: İlgili tarihte yaşananları bizzat yerinde dinlemek benim için çok daha faydalıydı. Dolmabahçe Sarayı’na ilk gidişimdi. Kitapta okuduklarımı yerinde görmek derse olan ilgimi de artırdı. Beni en çok Atatürk’ün yaşamının son aylarını geçirdiği odada bulunmak etkiledi. Ayrıca, sarayda Atatürk’ün üstüne kayıtlı eşya sayısının yalnızca 3 olması da beni çok şaşırttı.

- Ela Yağmur Açıkkaya: Atatürk’ün hayata veda ettiği yer olması nedeniyle Dolmabahçe Sarayı benim için çok özel bir anlam taşıyor. Sarayda ilk defa bu kadar detaylı bir anlatım dinledim. Hocamızın önderliğinde tarihi yalnızca kitaplardan değil yerinde öğrenmiş olduk. Saray atmosferini deneyimlemek tarihin önemli aktörleriyle empati kurmamızı da sağladı. Bizim okulumuz da bir saray, bu nedenle tüm dersleri zaten sarayda işliyor olsak da tarihi bizzat yerinde keşfetmek ayrı bir öğrenim deneyimi sundu.