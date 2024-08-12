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Saraybosna'da fidye için kaçırılan Türk yaşadığı dehşeti anlattı: Dağları aştık, 4 bin euro ödedik

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#Bosna Hersek#Euro#Fidye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 17:38

Saraybosna'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, İstanbul'a geldi. Çolak yaşadığı süreci anlatırken ailesi tarafından 4 bin euro fidye ödendiğini belirtirken, 'Dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim.' dedi.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:

"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."

Dağlık bölgedeyken fidyecilerin elinden kaçmaya çalıştığı sırada düştüğünü, gruptaki 2 kişinin kendisini yukarıya çıkardığını belirten Çolak, "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim." diye konuştu.

Saraybosnada fidye için kaçırılan Türk yaşadığı dehşeti anlattı: Dağları aştık, 4 bin euro ödedik

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Yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çolak, ailesi tarafından 4 bin euro fidye ödendiğini, fidye alındıktan sonra daha fazla fidye talep edileceğini ancak Dışişleri Bakanlığının çabasıyla korkan grubun kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını kaydetti.

Saraybosnada fidye için kaçırılan Türk yaşadığı dehşeti anlattı: Dağları aştık, 4 bin euro ödedik

Çolak, 5-6 gün rehin kaldığını, yaşadıklarını çok net hatırlayamadığını belirterek, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Saraybosnada fidye için kaçırılan Türk yaşadığı dehşeti anlattı: Dağları aştık, 4 bin euro ödedik

Kurtarıldıktan sonra ailesiyle telefonla duygusal bir görüşme yaptığını anlatan Çolak, akşam uçağıyla da ailesinin yanına Gaziantep'e gideceğini söyledi.

OLAY

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.

Saraybosnada fidye için kaçırılan Türk yaşadığı dehşeti anlattı: Dağları aştık, 4 bin euro ödedik

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Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş kurtarılan Çolak'ın Saraybosna üzerinden yurda dönmesi için harekete geçilmişti.

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#Bosna Hersek#Euro#Fidye

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