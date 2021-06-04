Saraya krikolu kurtarma

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli projelerinden, Dicle Nehri üzerinde Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımının ardından su altında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Hasankeyf’teki eserlerin taşınması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi’nin birleştiği noktada yer alan, 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray, sudan etkilenmemesi için 3 aylık çalışmayla 6 metre yükseltildi.



Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Küçük Saray, Hasankeyf kalesinin sembol eserlerinden biridir. Eyyubi döneminde heyetlerin kabulünün yapıldığı bir yerdi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kalenin izolasyon çalışması ile birlikte saray yükseltilmiş oldu. Hasankeyf Kalesi, turizm açısından cazip bir hale geldi” dedi.



76 KRİKO KULLANILDI

Devlet Su İşleri 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Küçük Saray’ın 76 kriko desteğiyle yükseltildiği bildirilerek, “Sarayın dördüncü kademe kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser, ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından, eserin altına beton imalatı yapılacak. Saray, 76 kriko ile 6 metre sınırına yükseltildi. Tarihi yapı, dört aşamada tamamlanmış oldu. Kapalı alanı 216 metrekareye sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray’daki çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kale yeniden siluetine kavuşacak” denildi.

Hasankeyf’te inşa edilen Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı.

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