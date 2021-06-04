MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSaraya krikolu kurtarma
GeriGündem Saraya krikolu kurtarma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ / DHA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Saraya krikolu kurtarma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saraya krikolu kurtarma

Eyyubiler tarafından 1329 yılında yapılan Hasankeyf’in sembolü Küçük Saray, Veysel Eroğlu Barajı’ndan etkilenmemesi için 3 aylık bir çalışmayla 6 metre yükseltildi.

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli projelerinden, Dicle Nehri üzerinde Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımının ardından su altında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Hasankeyf’teki eserlerin taşınması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi’nin birleştiği noktada yer alan, 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray, sudan etkilenmemesi için 3 aylık çalışmayla 6 metre yükseltildi.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Küçük Saray, Hasankeyf kalesinin sembol eserlerinden biridir. Eyyubi döneminde heyetlerin kabulünün yapıldığı bir yerdi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kalenin izolasyon çalışması ile birlikte saray yükseltilmiş oldu. Hasankeyf Kalesi, turizm açısından cazip bir hale geldi” dedi.

Saraya krikolu kurtarma

76 KRİKO KULLANILDI

Devlet Su İşleri 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Küçük Saray’ın 76 kriko desteğiyle yükseltildiği bildirilerek, “Sarayın dördüncü kademe kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser, ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından, eserin altına beton imalatı yapılacak. Saray, 76 kriko ile 6 metre sınırına yükseltildi. Tarihi yapı, dört aşamada tamamlanmış oldu. Kapalı alanı 216 metrekareye sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray’daki çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kale yeniden siluetine kavuşacak” denildi.

Hasankeyf’te inşa edilen Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi