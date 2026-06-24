Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildi

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İçişleri Bakanlığı, Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler sonucunda Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediğinin görüldüğü belirtildi.

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Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü "araç bulunmadığı" yönündeki iddianın aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla tespit edildiği aktarıldı.

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İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması konusundaki kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.