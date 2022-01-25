Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
HABERLERGündem Haberleri

Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

#Eskişehir#Sarar Şirketler Grubu#Cemalettin Sarar
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek, çelik kasalarının soyulması ile ilgili tutuklanan ve hakkında 28 yıl hapis cezası istenen Ilia Sacali (28), olayla ilgisi olmadığını, ceza alan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Haberin Devamı

Eskişehir'de iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edildi, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Saraci (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da soygunla ilgili firari olarak aranan 4 sanık hakkında yeni bir iddianamede hazırladı. Yine Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada firari sanıklar hakkında 'nitelikli yağma mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir süre önce İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ilia Saraci, bugün ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

Haberin Devamı

Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

'TANIMADIĞIM KİŞİLER MOTOSİKLETİ ALIP GİTTİ'

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanan sanık Ilia Saraci, soygunla ilgisi olmadığını ve ceza alan sanıklar Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'un kaçışta kullandığı motosikletleri sadece minibüsüyle Türkiye'ye getirdiğini savundu.

Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

Saraci, "Türkiye-Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Bana motosikletlerini satacağını söylediler ve ücret karşılığında motosikletleri Moldova’dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikletleri de yükledik. Bilecik’in Bozüyük ilçesine kadar gelip, durduk. Bana minibüsümdeki motosikletleri satacaklarını söylediler. Bir süre sonra geri gelip satamadıklarını anlattılar. Yeniden benim araca yükledik. Yanlarında poşet veya çanta var mıydı, hatırlamıyorum. Birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. İstanbul’a geldiğimizde tanımadığım kişiler, motosikletleri alıp gitti. Ben de minibüsle Türkiye'den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Sadece onları götürdüm" dedi.

Haberin Devamı

Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

Mahkemede ifadelerin ardından savcı tutuklu sanık Sacali hakkında 'nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Sacali'nin tutukluluk halinin devamına ve savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart'a erteledi. Diğer firari olan 3 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş

Gözden Kaçmasın

Sarar ailesi dehşeti yaşamıştı O anları anlattı: Yaşadıklarımızı unutamıyorumSarar ailesi dehşeti yaşamıştı! O anları anlattı: Yaşadıklarımızı unutamıyorumHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine 27’şer yıl hapisSarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine 27’şer yıl hapisHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Sarar Şirketler Grubu#Cemalettin Sarar

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail