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Sara’nın yakasından düş artık

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#Tacirlioğlu#Sara B.#Şiddet
Sara’nın yakasından düş artık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 07:00

ADANA’nın Seyhan ilçesinde 23 Aralık 2021 gecesi, Serkan Tacirlioğlu (45), birlikte yaşayıp ayrıldığı Suriye uyruklu Sara B.’yi (29) takip etti.

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 Tacirlioğlu, bir erkekle otele girdiğini görünce Sara B.’ye saldırdı. Tacirlioğlu, demir sopayla dövdüğü Sara B.’yi, bıçakla yüzünden yaraladı. Sara B. kaçmak isterken bilincini kaybedip bayıldı. Sara B.’nin başında beklerken gözaltına alınan Tacirlioğlu tutuklandı. Sara B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKİNCE TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından Serkan Tacirlioğlu’nun ailesi tarafından tehdit edilen Sara B.’nin, şikâyetini geri çektiği ve şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Tacirlioğlu’nun tehditlerini sürdürmesi üzerine Sara B., geçen yıl yeniden şikâyetçi oldu. Tacirlioğlu, tekrar cezaevine gönderildi.

Sara’nın yakasından düş artık

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Kaldığı açık cezaevinden 21 Temmuz’da kaçan Serkan Tacirlioğlu, cep telefonundan, “Sara, belki haberin vardır ama ben yine de söyleyeyim. Cezaevinden firar ettim” mesajını gönderince Sara B., şoke oldu. Sara B. görüşmek istemediğini söylemesine karşın Tacirlioğlu, “Affına sığınıyorum. Otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum” diye mesaj gönderdi. Sara B.’ye sesli mesaj da gönderen Tacirlioğlu, “İstersen Suriye’ye git. O askerleri, telleri geçer yine gelirim” dedi. Sara B.’nin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Tacirlioğlu’nu saklandığı mahalleden kaçmaya çalışırken yakaladı. Adliyeye sevk edilen Tacirlioğlu tutuklandı.

 

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#Tacirlioğlu#Sara B.#Şiddet

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