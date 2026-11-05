Saran ve Cebeci beraat etti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, işinsanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açılmıştı. Saran ve Cebeci’nin soruşturma aşamasında yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ve avukatları katıldı. Steven Sadettin Saran ise duruşmaya gelmedi.

‘BİR BAŞKASI ONLARI ANLAMAZ’

Savunmasını yapmak için kürsüye gelen Cebeci, savcılık aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, özetle şunları söyledi: “Suçlamaları kesinlikle reddediyorum, kabul etmiyorum. Sadettin Saran 7 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönem de normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır. İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum.”

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Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci “Amerika’da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim. Türkiye’de bahsedilen kokainler falan asla görmedim” dedi.

CEM YILMAZ’A ATTIĞI MESAJ DA SORULDU

Mahkeme Başkanı, Cem Yılmazla aralarında likit esrarla (THC) ilgili geçen konuşmaları Cebeci’ye sordu. Cebeci, “Yılbaşı gecesi programa gelecekti Cem, ben de brokoli suyu içiyordum. Aramızda bir geyik döndü. Elimde olan elektronik sigaraydı” diye cevap verdi. Mahkeme başkanı, Cem Yılmaz’a gönderilen fotoğraftaki sigara için bilirkişi raporu alındığını ve THC esrar içeren elektronik sigara olduğunun tespit edildiğini söyledi. Cebeci de bunun üzerine, “Hayır” dedi.

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Uyuşturucu testinin pozitif olmasına yönelik diyecekleri sorulan Cebeci, şunları söyledi: “Saçımda çıkmasına şaşırdım. Sonradan öğrendim ki bulaş konusu binlerce insan üzerinde test edilmiş, makalelere konu bir şey. Adli Tıp’tan çıkınca saçıma bulaş olduğunu anladım.”

Savcı, Cebeciye, “Sadettin Saran size uyuşturucu verdi mi veya başkasına temin etti mi?” diye sordu. Cebeci, “Hayır” diye cevap verdi.

Cebeci’nin savunmasının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Saran ve Cebeci’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Saran ve Cebeci’nin, üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.