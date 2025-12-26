Saran serbest bırakıldı: Haftanın iki günü imza verecek

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından medyaya yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve işinsanı Sadettin Saran, ‘uyuşturucu madde temin etmek’, ‘uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ iddiasıyla ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı. Yurtdışında olduğu tespit edilen Saran’ın Göktürk’teki evinde ve Çanakkale Asos’taki çiftliğinde jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı. Türkiye’ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti.

TEST SONUCU POZİTİF

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verilen Saran’ın test sonucunda saçında kokain maddesi pozitif çıkmıştı. Sadettin Saran, yaptığı açıklamada testte çıkan maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirterek, önceki gün özel bir laboratuvara giderek yeniden test yapılması için örnek vermişti. Saran, önceki gün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Saran dün 11.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Saran, pazartesi ve perşembe günü olmak üzere haftada 2 gün karakola imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Saran’ı haftada 2 gün imza adli kontrolü uygulanması kararıyla serbest bıraktı.

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları kulüp başkanı Sadettin Saran’a destek vermek için adliye etrafında toplandı. Adliye içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın mensuplarının Saran’ın ifade işlemlerinin gerçekleştirileceği katlara girişleri yasaklandı.