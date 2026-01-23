Saran hâkim karşısında

Haberin Devamı

‘MÜDAHALE İMKÂNSIZ’

Sadettin Saran kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu söyledi. Savunmasını yapması için söz verilen Saran, o dönem Saran Holding’in başkanı olduğunu belirterek, “Esas işlerimizden biri spor yayıncılığı. Yurtdışından spor yayınları getiriyoruz sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki yayınları da kanalımıza getiriyoruz. Bizim hiçbir şekilde yasadışı bahsi özendirme gibi faaliyetimiz yoktur. Bizim dışarıdan sinyale dokunma şansımız yoktur. Dışarıdan aldığımız örneğin futbol maçlarını olduğu gibi yayınlarız. Bahsedilen reklam panolarındaki reklamlara müdahale etmemiz imkânsız” dedi.

‘UEFA İLE GÖRÜŞTÜK’

Saran savunmasının devamında beraatını talep ederek şunları söyledi: “Soruşturma açılmadan önce yayıncılara temiz sinyal verilmesi için kendilerini uyardık. Bir noktaya gelemediğimiz için sözleşmemiz olmasına, cezai şartımız olmasına rağmen İspanya ve İngiltere ligindeki maçları yayınlamadık. Türkiye’de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Yayın paketlerini satın alanlar şikâyet mektupları yazarak üyeliklerini iptal etti. Yaklaşık 1 yıl önce UEFA’nın başkanı Türkiye’ye geldiğinde kardeşim Kenan ile görüşüp konuyu konuştuk. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıl önce şirketi kurdum. Dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz reklam üreten, yerleştiren taraf değiliz.”



Kenan Saran ise “Bu reklamlardan gelir elde etmedik” diyerek beraatını istedi. Duruşma 4 Haziran’a ertelendi.