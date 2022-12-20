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Şarampole yuvarlanmaması için iple minibüsü böyle tuttular

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#Van#Gürpınar#Öğrenci Servisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 16:19

Van’ın Gürpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanmaması için aracı ip ve halatla bağlayan vatandaşlar, yardımın gelmesini bekledi.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ş.G.’ye ait öğrenci servisi, öğrencileri almaya gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye gelene kadar vatandaşlar da minibüse ip ve halat bağlayıp tutarak, aracın şarampole yuvarlanmasını önlediler.

 

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#Van#Gürpınar#Öğrenci Servisi

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