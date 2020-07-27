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Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile şarampole yuvarlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Bıçakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arı kovanlarının bakmaya giden Hayri Kuzum, dönüş yolunda kullandığı 35 ZUF 63 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampole uçtu. Kaza sırasında savrulup başını kayaya çarparak boynu kırılan Kuzum, olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzum'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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