MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
GeriGündem Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Ö. (83) yönetimindeki 27 Z 5491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Ali Ö., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi