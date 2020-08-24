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KULP(Diyarbakır),(DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hakim Çıtanak (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kulp-Muş Karayolu'nda meydana geldi. Hakim Çıtanak'ın kullandığı 06 BIT 567 plakalı otomobil, kırsal Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede sürücü Çıtanak'ın öldüğü belirlendi. Çıtanak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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