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Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Hasan Gül (42) yönetimindeki 27 ADA 468 plakalı motosiklet, Sakcagözü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan Gül, çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hasan Gül, vücudunda meydana gelen kırıklar nedeniyle Gaziantep Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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