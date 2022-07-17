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Şarampole devrilen kamyon alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti

#Muğla#Milas #Trafik Kazası
Şarampole devrilen kamyon alev alev yandı Sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilerek alev alan kamyonun şoförü Ali Güler (33), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Milas'ın kırsal Labranda Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Güler kullandığı 33 AJP 919 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.

Şarampole devrilen kamyon alev alev yandı Sürücü hayatını kaybetti

Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu.

Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şarampole devrilen kamyon alev alev yandı Sürücü hayatını kaybetti

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#Muğla#Milas #Trafik Kazası

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