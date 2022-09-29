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Şarampol faciası! 4 kişilik aile yok oldu

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#TRABZON#Şarampol#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 22:18

Trabzon’un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada sürücü Mehmet (32), eşi Emine (27) ile oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş’ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Şarampol faciası 4 kişilik aile yok oldu


KAZA ANI KAMERADA

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Trabzon’un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüşün hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.

KARDEŞİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş’ün, ailesi ile Trabzonda yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rizenin Ayder Yaylasına yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.

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#TRABZON#Şarampol#Trafik Kazası

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