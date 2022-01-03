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'Sarallar'ın uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

#Sarallar#Suç Örgütü#Uyuşturucu
Saralların uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüte ait olduğu belirtilen ve uyuşturucu serasına çevrilen villaya baskın düzenlendi. Baskında gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi de ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile toplam 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 24 Aralık Cuma günü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında suç örgütü lideri B.S. ile toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Saralların uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde dijital materyaller ve mağdurların ifadesi doğrultusunda Büyükçekmece’de örgüt üyesinin kaldığı villada yapılan aramalarda; 89 adet büyük boy hint keneviri, 34 adet küçük boy hint keneviri, 9 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 1 adet terazi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan sera malzemeleri, gübre ve derece ölçerler ve bitki yetiştirmek için haftalık takip çizelgesi ele geçirildi.

Saralların uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan örgüt lideri B.S ile birlikte 13 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Saralların uyuşturucu serasına çevirdikleri villaya baskın

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#Sarallar#Suç Örgütü#Uyuşturucu

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