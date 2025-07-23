‘Sarallar’a kara paradan 7 yıl istendi

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İddianamde özetle şu detaylar yer aldı...

‘PARANIN MENŞEİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI’

Şüphelilerden İlyas Saral’ın, Bural İnşaat ve Matriks Tekstil isimli iki farklı şirketin yüzde 100 hissesine sahip olduğu, her iki şirketin de zarar beyan ettiği ancak çok sayıda taşınmaz edinimi ile kat irtifakı ve ifraz işlemleri gerçekleştirdiği, 55 taşınmazının bulunduğu belirtildi. Saral’ın kişisel hesaplarında 2021-2025 arasında toplam 39 milyon 68 bin 500 lira para girişi, 37 milyon 2 bin 805 lira ise para çıkışı olduğu, ayrıca döviz hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi. Saral’ın mal varlığı hareketlerinin, paranın menşeini gizleme veya izini sürülmesini zorlaştırma amaçlı yapılan işlemler olduğu, dolayısıyla da aklama suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi.

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Şüpheli Kenan Koçak’ın TL hesaplarına 2021- Ocak 2025 arasında 145 farklı kişi ve kuruluştan toplam 121 milyon 17 bin 588 lira para girişi olduğu, bunun 12 milyon 201 bin 471 lirasının eşi Merve Koçak’tan, 10 milyon 207 bin 401 lirasının ortağı olduğu şirketten geldiğinin belirlendiği anlatıldı. Koçak’ın hesaplarından 345 kişi ve kuruluşa 118 milyon 180 bin 898 lira para çıkışı olduğu kaydedildi. İddianamede, bu para transferinin, malvarlığı edinimi ya da ticari faaliyetle ilişkili olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığı, bu gerekçelerle şüpheli Kenan Koçak’ın aklama suçuna iştirak ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

ESKİ MÜDÜRDEN ‘KRİPTO TİCARETİ’

Eski emniyet müdürü şüpheli Mehmet Deniz Karakurt’un hesaplarına bir kripto para platformundan 234 bin 483 lira ile suç kaydı bulunan Eyüp Öztürk’ten 100 bin lira girişi olduğu, 2 milyon 403 bin 621 lira çıkışı bulunduğu bilgisi vurgulandı. Diğer şüphelilerin de hesap hareketlerindeki faaliyetlerin aklama suçunu oluşturduğu bilgisi iddianamede yer aldı. İddianamede, Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Burak Yakın, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Ümit Serkan Saral ve Savaş Sarmusak’ın da arasında olduğu 52 şüphelinin ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.