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'Sarallar' ve 'Şirinler' davasında karar çıktı! Ümit Saral'a 5 kez müebbet hapis cezası...

#Ümit Saral#İstanbul#Sarallar
Sarallar ve Şirinler davasında karar çıktı Ümit Sarala 5 kez müebbet hapis cezası...

Kamuoyunda 'Sarallar' ve 'Şirinler' olarak bilinen iki çetenin aralarında bulunan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 28 sanığın yargılandığı davada 'Sarallar' çetesinin lideri Ümit Saral'a, 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis verilirken, çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Sevda SARIKAYA/ İSTANBUL (DHA) - Bakırköy 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 18'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi dosyasının bu mahkeme dosyasıyla birleştirildiğini, dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle bu dosyanın, dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık Ümit Saral, mahkemenin savunma hakkını kısıtladığını belirterek "Benim diğer sanıklar ile hiçbir irtibatım yoktur. Avukatım ile cezaevi görüşmelerim kayıt altında tutuluyor. Orada yanlış bir şey söylesem aleyhime kullanılır. Rahat görüşme yapamıyorum. Savunma hakkım kısıtlanıyor" dedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme, Ümit Saral'a maktul Hakan Koyuncu ve Abdullah Özkan'ı kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet, maktul Kenan Şirin'i tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan beraat, maktul Ahmet Şahin Akyıldız'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktul Mustafa Çakar'ı ve maktul Murat Mehmetefendioğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, mağdur Mehmet Şenkal ve Adnan Bel'i tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlarından 30 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Ümit Saral'a 12 kişiyi kasten yaraladığı gerekçesiyle 29 yıl hapis, hırsızlık suçundan 5 yıl, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçundan 6 ay, özel hayatın gizliliğini ihlalden 1 yıl, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6 yıl ve 12 bin TL adli para cezası, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sanık Onur Saral ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42,5 yıl hapis cezası aldı.

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Güngören yürüyüş yolunda Mustafa Çakar ve Murat Mehmet Efendioğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili sanıklar Korhan Fidan, Adem Kırmacı ve Murat Aslan'ın 2'şer kez müebbet, mağdur Mehmet Şenkal'ı ve Adnan Bal'ı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından toplam 25'er yıl, bir kısım mağdurları yaralama suçlarından da değişen oranlarda hapis cezası verildi. Mahkeme, 10 sanığın örgüte üye olmak suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum ederken, 7 sanığın ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından 10'ar hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Ümit Saral, Ferhat Solmaz, Serhat Pozkurlu, Korhan Fidan, Murat Aslan, Umut Yuva, Adem Kırmacı ve S. S.U'nun hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümit Saral'ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile Mehmet Sabri Şirin'in liderliğini yaptığı suç örgütü arasında husumet olduğu hatırlatıldı.

İddianamede, Ümit Saral'ın örgüt lideri pozisyonunda ile Mehmet Sabri Şirin ile Kenan Şirin'in ise örgüt yöneticisi pozisyonunda bulunduğu anlatılırken, Ümit Saral'ın talimatları doğrultusunda 3 Nisan 2013 tarihinde "Şirinler" suç örgütünden Kenan Şirin'in Bahçelievler'deki ikametinin kurşunlandığı anlatıldı.

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Kenan Şirin, Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın farklı tarihlerde ve yerlerde öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede şüpheli Ümit Saral hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Tasarlayarak adam öldürme", "Resmi belgede sahtecilik", "Kastan adam yaralama", "Nitelikli hırsızlık", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "Öldürmeye teşebbüs" ve "7 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapsi cezası istendi. Ayrıca 21'i tutuklu 25 sanığın benzer suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

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