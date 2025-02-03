Sarallar üyesinin kaçırılması iddiasında 7 kişiye tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.

Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. 31 Ocak'ta yakalanmıştı.

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Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.