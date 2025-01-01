×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sarallar suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Organize Suç Örgütü#Sarallar
Sarallar suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 14:04

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. Firari 22 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

"Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "kasten yaralama" suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta 28 Aralık cumartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Organize Suç Örgütü#Sarallar

BAKMADAN GEÇME!