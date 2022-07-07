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Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

#Sarallar#Polis#Erdal Acar
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

İstanbul merkezli 13 ilde sarallar grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu şüphesiyle Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan 122 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah, kılıç ve telsizler emniyette sergilendi. Öte yandan 'Sarallar' adlı suç ağına mensup silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun ve Sinan Engin bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

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Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Ele geçirilenler arasında kılıçlar dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

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SARALLAR ÖRGÜTÜNÜN ÜNLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Çeteye yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Suç ağının illegal faaliyetlerini deşifre eden polis, örgüte yönelik silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. 

Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Ünlü mekana ait olduğu öğrenilen güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kalabalık bir grubun kapıdaki güvenlik personeline saldırı anları yer alıyor.
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Suç örgütü üyelerinin bir eğlence kulübünü basarak görevlileri darp ettiği anlara ait görüntülerde, tekme ve yumruklar havada uçuşuyor.

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İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i ifadeye çağırdı.

Sarallar operasyonunda yeni gelişmeSarallar operasyonunda yeni gelişme
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Şaşmaz ve Petekkaya’nın Organize Şube’de Ifade verdikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifade için Emniyet’e çağrılacağı öğrenildi.

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MAHKEME KURUYORDU

Gözaltındaki işinsanı Erdal Acar’ın Sarallar grubu üyesi koruma ekibiyle dolaştığı belirtildi. İddiaya göre, Erdal Acar, aralarında alacak verecek meselesi olan işinsanları ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu.

Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Burada tarafları dinliyor ve haklı olan tarafı işaret ederek karar veriyordu. Bir nevi mahkeme kuran Erdal Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.
Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi


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