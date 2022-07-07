Sarallar operasyonunda ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.
SARALLAR ÖRGÜTÜNÜN ÜNLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Çeteye yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Suç ağının illegal faaliyetlerini deşifre eden polis, örgüte yönelik silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
İFADEYE ÇAĞRILDILAR
Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i ifadeye çağırdı.
Şaşmaz ve Petekkaya’nın Organize Şube’de Ifade verdikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifade için Emniyet’e çağrılacağı öğrenildi.
MAHKEME KURUYORDU
Gözaltındaki işinsanı Erdal Acar’ın Sarallar grubu üyesi koruma ekibiyle dolaştığı belirtildi. İddiaya göre, Erdal Acar, aralarında alacak verecek meselesi olan işinsanları ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu.