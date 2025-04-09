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Sarallar çetesinin kilit ismi, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı

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#Sarallar Çetesi#Suç Örgütü#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:05

Kamuoyunda "Sarallar çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden olan ve hakkında 28 Aralık 2024’te yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

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Liderliğini Alaattin Saral’ın yaptığı ve 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir süredir yurt dışında olan Ali U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarallar çetesinin kilit ismi, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı

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#Sarallar Çetesi#Suç Örgütü#Gözaltı

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