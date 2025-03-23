×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saraçhane'deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Saraçhane#Polis Müdahalesi
Saraçhanedeki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 02:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride polisin müdahalede bulunduğu bazı eylemciler İBB binasına girdi. Öte yandan izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek için bir grup Saraçhane'de toplandı.

Buradaki gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermeyerek, uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

Bunun üzerine gruptakiler polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi materyaller atıldı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, zaman zaman gruba biber gazıyla müdahale etti.

Saraçhanedeki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girdi

Haberin Devamı

Müdahalenin ardından bazı göstericiler ara sokaklara dağılırken, kimi göstericiler ise İBB binasına girdi.

Ara sokakları kapatan polis ekiplerinin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Saraçhanedeki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girdi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Saraçhane#Polis Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!