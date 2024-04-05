Saraçhane’de yeni dönem mesajı

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Törene İmamoğlu’nun eşi Dilek, büyük oğlu Selim, annesi Havva ve babası Hasan İmamoğlu ile kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ile yeğenleri Hasan Mert ve Hakan da katıldı. Ekrem İmamoğlu, kendisine oy versin vermesin tüm İstanbullulara teşekkür ederken özetle şunları söyledi:

İKTİDARIN YARISI BİZDE

“İstanbul, sürdürülebilir projeleri, bostanları, tarlaları, mandıraları ile İstanbul iklim kriziyle güçlü bir şekilde mücadele eden bir şehir olacak. Ve en önemlisi, şehrimizi, bizi bekleyen deprem tehlikesi karşısında daha hızlanacağız. İstanbul’da tam bir kentsel devrim gerçekleştireceğiz. Yurttaşlarımız İstanbul ve Türkiye’de CHP’yi birinci parti haline getirdi. Bize yerel iktidarı teslim etti. Omzumuza da çok büyük bir sorumluluk yükledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca ülke nüfusumuzun yüzde 70’e yakını CHP’li belediyeler tarafından yönetilecek. Türkiye ekonomisinin yüzde 85’i de CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlere yayılmış durumda. Özetle bugün Türkiye’de artık iktidarın yarısı bizde. Bizim iktidarımız yerelden ulusala doğru gelişecek.

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ERDOĞAN’A İMZA ÇAĞRISI

Buradan Sayın Cumhurbaşkanına açık çağrıda bulunuyorum. Projesini tamamladığımız, bütçesini bulduğumuz ve ihaleye çıkmak üzere uzun zamandır sizden imza beklediğimiz Sefaköy-Beylikdüzü Tüyap Raylı Sistem Hattı’na, metrobüs aracı alımı talebimize, Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ne bir an önce onay verin.”

ANNE İMAMOĞLU: İÇİM RAHATLADI

İmamoğlu dualarla yeniden göreve başlarken baba Hasan İmamoğlu, “Onun başarısı beni duygulandırıyor” diye konuştu. İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ise duygularını Hürriyet’e “Çok memnun oldum. İçim rahatladı” diye anlattı.