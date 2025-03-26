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Saraçhane'de izinsiz gösteriye polisten müdahale

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#Saraçhane#Eylem#Mahmut Tanal
Saraçhanede izinsiz gösteriye polisten müdahale
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 04:46

Saraçhane'deki İBB binası önünde izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. CHP milletvekili Mahmut Tanal, gruba 'Evlerimize gidiyoruz, dağılın' dedi ancak grup gösteriye devam etti.

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Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, polisin yolu açmak için yaptığı uyarıya rağmen eylemini sürdürdü. Bu sırada grubun arasına giren CHP milletvekili Mahmut Tanal, göstericilerin dağılması için uyarıda bulundu.

Saraçhanede izinsiz gösteriye polisten müdahale

Tanal, 'Evlerimize gidiyoruz, dağılın' diyerek grubun arasında dolaştı. Uyarılara rağmen gösteriyi sürdüren ve yolu açmayan grup, zaman zaman polise yabancı madde attı. Polis gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. Sokak aralarında eylemi sürdüren bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

Grup gecenin ilerleyen saatlerinde dağıldı.

Saraçhanede izinsiz gösteriye polisten müdahale

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ANKARA'DA TOMALI MÜDAHALE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay'da CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Kızılay Meydanı’na çıkmak isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polisle karşı karşıya geldi. Polis ekipleri TOMA ve bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alarak, grubun meydana çıkmasını engelledi.

Saraçhanede izinsiz gösteriye polisten müdahale

Polis, zaman zaman göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericiler ise polisin uyarısına taş ve su dolu pet şişelerle karşılık verdi. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba TOMA ile su sıkarak müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Saraçhanede izinsiz gösteriye polisten müdahale

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#Saraçhane#Eylem#Mahmut Tanal

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