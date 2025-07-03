×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüphelilerden 15'ine tutuklama talebi

Güncelleme Tarihi:

#Saraçhane#Tutuklama#Miting
Saraçhanede Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden şüphelilerden 15ine tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 14:05

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haberin Devamı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 34 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Haberin Devamı

Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

Gözden KaçmasınBakan Tunçtan, Saraçhanede Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret edilmesine tepki: Milletimizin iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktırBakan Tunç'tan, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmesine tepki: Milletimizin iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Saraçhane#Tutuklama#Miting

BAKMADAN GEÇME!