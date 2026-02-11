Saraçhane’de beraat istendi

Haberin Devamı

İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya haklarında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istenen tutuksuz 6 sanık katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların yalnızca olay yerinde bulunduklarının tespit edildiğini, zor kullanıldığını ve buna rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Sanıkların kimliklerini gizleme amacıyla hareket ettiklerine dair delil de bulunamadığını belirten savcı, 6 ismin beraatına karar verilmesini istedi.