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Saraçhane’de ‘Azmanbüs’ tepkisi

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#İETT#Azmanbüs#Adalar
Saraçhane’de ‘Azmanbüs’ tepkisi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

İSTANBUL’un Adalar ilçesinde İETT tarafından 15 Haziran’da hizmete alınan ve Adalılar tarafından ‘Azmanbüs’ olarak adlandırılan elektrikli minibüsler İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde protesto edildi. Azmanbüs adını verdikleri minibüslerin Adalar’ın dokusuna zarar verdiğini belirterek belediye binası önünde toplanan Adalılar, “Adalar’da Azmanbüs istemiyoruz”, “Ekrem İmamoğlu, Ada yaya yolu” sloganları attı.

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Adalar’da yaşayan ve toplanan grup adına belediye önünde açıklama yapan Dolunay Baykul, “Azmanbüsler bizim için sadece estetik sorunu değildir. Azmanbüslerin getirilmiş olması Adalar’ın koruma alanı olduğunun inkarıdır ve kaçınılmaz şehirleşmesine yol açacaktır. Adalarımızı yaşanmaz hale getiren akülülerin toplanmasında geç kalınmış olsa da yasaların uygulandığını memnuniyetle görüyoruz. Azmanbüslerin Adalar’dan çıkarılması konusunda da aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz” dedi.

İMAMOĞLU’NA SESLENDİLER

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen Baykul, “Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve Adalar’ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı Azmanbüsleri geri çekiniz” diye konuştu.

Saraçhane’de ‘Azmanbüs’ tepkisi

 

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#İETT#Azmanbüs#Adalar

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