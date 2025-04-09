Saraçhane protestolarında 20 soruşturmada 819 kişiye dava

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası düzenlenen gösterilere yönelik yürütülen 20 ayrı soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada özetle şu bilgiler verildi:

278’İ TUTUKLU

“İlimizde gerçekleşen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili 20 ayrı dosya üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819’u hakkında İstanbul asliye ceza mahkemelerinde bugün (dün) itibarıyla kamu davalarının açılması tamamlanmıştır. Hakkında dava açılanlardan 278’i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli firari durumdadır.”

23 Mart’ta İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı’ndaki olaylarla ilgili hazırlanan iddianamede 139 şüphelinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede şüpheliler hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

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CHP PM’YE GİRMİŞTİ... BERKAY’A SİYASİ YASAK TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerindeki “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı olan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Berkay Gezgin de iddianamenin sanıkları arasında yer aldı. Berkay Gezgin, geçen pazar günü Ankara’da yapılan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Parti Meclisi listesine girmişti. İddianamede, Gezgin’in arasında olduğu 139 şüpheli için aynı zamanda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü maddesi kapsamında siyasi yasak da talep edildi.