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Gelişme hakkında bilgi veren CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu detayları paylaştı:

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra İstanbul Valiliği bir genelge yayınlamış ve her türlü toplantı ve gösteri yürüyüş yasaklanmıştı. Ancak bir kısım, çoğunluğunun öğrencilerin oluşturduğu gruplar Saraçhane'ye giderek hem Cumhurbaşkanı'na yönelik bir takım hakaret içeren sözler sarf etmiş hem de onlara izinsiz gösteri yaptıkları ve dağılmaları uyarısında bulunan polis ekiplerine mukavemet direniş göstermişlerdi. Ve sonrasında çok sayıda kişi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İddianame hazırlandı hemen akabinde.

Gençler tutuklandıktan sonra iddianamede bir yıldan dört yıla kadar haklarında hapis cezası talep edilirken şu ifadeye de yer verilmişti. "Her ne kadar Cumhurbaşkanı'na doğrudan hakaret etmeseler de Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sloganların yanında bulundukları söz konusu suç eylemine bir anlamda iştirak ettiklerini göstermektedir" şeklinde bir kanaat belirtmişti.

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Gözden Kaçmasın Saraçhane protestolarında 14 öğrenci tahliye edildi Haberi görüntüle

Savcı hazırlamış olduğu iddianamede ve bir yıldan dört yıla kadar da TCK'nın 299. maddesi. Uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.

Bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında toplamda 16 gencin hakim karşısına çıktığı duruşma, güvenlik önlemleri gerekçesiyle Marmara Cezaevi'nin duruşma salonunda görüldü.

16 genç savunmalarını bir bir yaptılar ve ardından da mahkeme heyeti kararını açıkladı. Saraçhane'deki protesto eylemlerine katılan 14 genç için tahliye kararı verildi.

İkincisi tutukluluk halinin devamı yönünde bir kanaate vardı mahkeme başkanı duruşmanın ardından.

Aslında peyderpey çok sayıda isim gözaltına alınmıştı ama o süreçte her suç için ayrı ayrı iddianameler hazırlandı ve bu kapsamda da iddianame sürecinin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 14 genç tahliye edildi.

Söz konusu 14 öğrencinin tahliyesine şeklinde bir karar açıkladı mahkeme heyeti. Bir sonraki görüşme 28 Kasım tarihinde görülecek.