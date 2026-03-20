×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saraçhane gözaltılarında 31’i serbest 4’ü adliyede

Güncelleme Tarihi:

Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturmanın birinci yıldönümünde CHP Lideri Özgür Özel’in de katılımıyla Saraçhane’de düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir gruba taşkınlık çıkardıkları, polis bariyerini tekmeleyip, polise direndikleri iddiasıyla müdahale edildi. 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18.03.2026 günü saat 20.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir.”

BAKMADAN GEÇME!