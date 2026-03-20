Saraçhane gözaltılarında 31’i serbest 4’ü adliyede

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“18.03.2026 günü saat 20.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir.”