×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Saraçhane davasında tüm sanıklar beraat etti

Güncelleme Tarihi:

#İbb#Saraçhane#Beraat
Saraçhane davasında tüm sanıklar beraat etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 11:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 87 kişi beraat etti.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi.

87 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında hakim karşısına çıktı. Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbb#Saraçhane#Beraat

BAKMADAN GEÇME!