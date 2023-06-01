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Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 1700 yıllık 'Pan heykeli' bulundu

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#Saraçhane Arkeoloji Parkı#İbb#Heykel
Saraçhane Arkeoloji Parkında 1700 yıllık Pan heykeli bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:11

İBB Saraçhane ana binasının karşısındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda yapılan kazılarda Pan heykeli parçası bulundu. Roma Dönemine ait olduğu düşünülen ve 1700 yıllık olduğu değerlendirilen heykel, Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü deposuna kaldırıldı.

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İstanbul Fatih'te, Aziz Polieuktos Kilisesi’nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 8 Haziran 2022 tarihinde başlayan kazı çalışmalarının ardından bir tarihi eser, günyüzüne çıktı. Arkeologlarca yapılan kazı çalışmalarında yerin 2 metre 60 santim altında 1700 yıllık olduğu değerlendirilen Pan Heykeli bulundu. 20 santimetre yüksekliğinde, 18 santimetre genişliğindeki heykelin sol kol ile gövde altı kısımlarının kırık olduğu tespit edildi.

Saraçhane Arkeoloji Parkında 1700 yıllık Pan heykeli bulundu

Bulunan heykelin, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilirken, tam olarak hangi döneme ait olduğu yapılan incelemelerden sonra belirlenecek. Pan heykelinin buluna parçası, Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü deposuna kaldırıldı.
Saraçhane Arkeoloji Parkında 1700 yıllık Pan heykeli bulundu

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MİTOLOJİDE ‘PAN'

Pan, Yunan mitolojisi'nde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısıdır. Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arz etse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur.

Saraçhane Arkeoloji Parkında 1700 yıllık Pan heykeli bulundu

Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arz edecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan, birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak da tanımlanmıştır.

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#Saraçhane Arkeoloji Parkı#İbb#Heykel

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