Saraç: YÖK’ü halılarının altı tertemiz bırakıyoruz

Eski YÖK Başkanı Saraç, Twitter’daki hesabından yayımladığı mesajında, görev süresi boyunca birçoğu Türkiye için yeni ve ilk olan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler katettiklerini kaydetti. Görev süresinde YÖK’ün geçmişindeki alışkanlık ve reflekslerini terk ettiklerini vurgulayan Saraç, "Yükseköğretimi yeniden felsefi bir bakış açısıyla şekillendirmeye çalıştık. Müdahaleci YÖK’ü geçmişte bıraktık, yetki devreden ve yetki paylaşan ’Yeni YÖK’ün inşa sürecini başlattık. Somut çıktılar üzerine odaklandık. Kısa vadede sonuç üretenlerin yanı sıra 4-5 yıllık orta vadeli projeler de yaptık. ’Yeni YÖK’ konseptiyle pek çok yeni ve yenilikçi proje ortaya koyduk. Türkiye’de ilk defa bilim hayatımızın gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için öncelikli alanları belirledik ve bu alanlarda insan kaynağı yetiştirme süreçlerini başlattık" dedi.



’TAVRIMIZI NET ORTAYA KOYDUK’



’Yeni YÖK’ olarak, Türk yükseköğretim sisteminde yapısal değişimin ve dönüşümün zeminini oluşturduklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:



"Bütün icraatımızı ahlaki prensiplerden taviz vermeden gerçekleştirdik. Esasen eğitim ve öğretim, tüm kademeleri ve her türlü yönetim uygulaması ile birlikte, ’ahlaki temeller’ üzerinde yükselmelidir. Bu durum binalardan, laboratuvarlardan ve kadro sayılarından daha da önemlidir. Diğer taraftan eğitim ve öğretimde karar vericilerin, ’ahlaki ve kültürel değerlere’ bağlı olarak hareket etmeleri de gerekmektedir. İşgal edilen makam ve mevkilerin, bu makamlarda bulunanların refah, konfor ve zenginliğini artırmak için değil, ’millete hizmet için var olduğu’ bilinmelidir. Biz bütün icraatımızda buna dikkat etmeye çalıştık. Bunlara dikkat etmeyenlere karşı da sıfatlarına ve pozisyonlarına aldırmadan tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk."



’HALILARININ ALTI TERTEMİZ OLARAK BIRAKIYORUZ’



Saraç, kibirden uzak durduklarını, tevazuyla hareket ettiklerini belirtip, "Kamu yararına her zaman öncelik verdik. Bulunulan makamların, liyakat ve ehliyetle ilişkili olarak ’kul hakkına girme’ noktasında ne denli riskli yerler olduğunu da biliyoruz. Bunun için çalıştığımız insanları ve ekibimizi, liyakat ve ahlaki duruşlarına bakarak seçtik. İlkeli bir duruş sergiledik. Her kesimle iletişim kapılarını sürekli açık tuttuk. Yükseköğretimin, farklı dünya görüşlerinin ve ideolojilerin çatışma ve ayrışma noktası değil; toplumun uzlaşı noktası olması gerektiğine inanarak ona göre davranmaya gayret ettik. Aklın ışığı altında bilimsel zeminde hareket etmeye özen gösterdik" dedi.



Eksiklerinin ve yanlışlarının olabileceğini belirten Saraç, "Fakat eğilip bükülmeden, gücümüz nispetinde ’emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ ilkesini unutmadan her türlü icraatta doğru olanı aradık. Son olarak; YÖKü, halılarının altı tertemiz olarak bırakıyoruz. Hamdolsun, görevimizi alnımızın akıyla başımız dik olarak tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza bize kamuya hizmet etme imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz" dedi.



Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a da çalışmalarında başarılar dileyen Saraç, "Eminim, başlatmış olduğumuz projeleri devam ettirmek ve yükseköğretim sistemimizi daha ileriye götürmek için çaba sarf edecektir. Başkanlık ettiğimiz ve ’Yeni YÖK’ olarak adlandırdığımız dönemin, yükseköğretimle ilgili tasarım ve hayallerin havada uçuştuğu bir dönem olmadığını; YÖK tarihinde sonuç üreten projeler dönemi olarak yerini alacağına inanıyoruz" dedi.

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