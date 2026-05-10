Saplantılı katile müebbet istendi

ANKARA’da apart otelde çalışan Gülhan Taş (30), geçen yıl 8 Aralık sabahı işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say (38) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Gülhan Taş hayatını kaybederken, Mehmet Say tutuklandı.

Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

21 BIÇAK DARBESİ VURDU

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Taş’ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi. Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Say’ın Taş’ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi. İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi. Savcılık, Say hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

Gülhan Taş’ın, saldırıdan önce 22 Eylül 2024’te verdiği röportaj ortaya çıkmıştı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Taş, röportajında Mehmet Say’ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı.

AYNI SİTEYE TAŞINMIŞTI

Gülhan Taş, Mehmet Say’ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti. Taş o dönem yaşadıklarını, “Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mail’den ulaşamazsa, hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve tesürekli benim kapımın önünden geçerek bana hâlâ mesajlar atmaya devam ediyor” ifadeleriyle anlatmıştı.