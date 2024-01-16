Saplantılı katil

Haberin Devamı

Vurulan İrgören kanlar içinde yerde kalırken, Ahmet Taşan aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Düğün salonunda panik yaşanırken, kadınlar çocuklarını kucaklayıp salon dışına koştu. Yakınları İrgören’i özel araçla hastaneye götürürken, Ahmet Taşan ambulansla hastaneye kaldırdı. İrgören de katili Ahmet Taşan da doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘İKİMİZE DE MEZAR OLACAK’

Kader İrgören’in kuzeni Ferhat İrgören, “Daha önce isteme olmuştu. Ailesi ‘İstiyorsan verelim’ dedi birkaç kere ama kız istemediği için verilmedi. Olaydan bir süre önce ‘O nişan ikimize de mezar olacak’ gibisinden tehdit etmiş ama kız bize söylememiş. Haberimiz olsaydı kızı oraya götürmezdik. Silahı nereden temin etti, kim getirdi, bağlantıları kimlerdi, bunlar çıktığında onlar da cezasını görecektir. Saplantılı bir tip haline gelmiş. Kız istemiyordu, belirtilmişti. Hiçbir şekilde yanaşmıyordu. Benim bildiğim 2 yıldır takıntılıydı. En son artık kendine yediremeyince, ‘En iyisi o da ölsün, ben de öleyim’ havasına giriyor. Aralarında 10 yaş fark vardı” diye konuştu.