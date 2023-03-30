‘Saplantılı’ katil

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İstanbul Maltepe’de, elektrikçilik yapan Hüseyin Dirlik (38) arkadaşları aracılığıyla tanıdığı T.D. (27) ile sevgili olmak istiyordu. Bir otelde çalışan T.D. ne kadar konuşmak istemese de Hüseyin Dirlik ısrarla arıyor, sürekli karşısına çıkıyordu.

KAPIYA DAYANDI

T.D. geçtiğimiz hafta savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu, 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Hüseyin Dirlik önceki gün bir kez daha T.D.’yi aradı, telefonda tehdit etti. Birkaç dakika sonra da elinde tabancayla evinin kapısına dayandı. T.D.’nin kardeşi Hakan D. (26) kapıyı açar açmaz Hüseyin Dirlik tetiğe bastı. Göğsünden ve sağ bacağından yaralanan Hakan D. yere yığılınca arkasından babası Ramazan D. evden çıkmaya çalıştı. Hüseyin Dirlik onu da göğsünden ve karın boşluğundan vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hakan ve Ramazan D. hayatlarını kaybetti.

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Hüseyin Dirlik

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerindeki incelemede 7 adet boş kovan ele geçirdi. Kâğıthane’deki evinde gözaltına alınan Hüseyin Dirlik ilk ifadesinde cinayetlerden haberi olmadığını iddia etti.