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Saplantılı kâbusu için hapis istedi

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#Mahkeme#Tehdit#Polis
Saplantılı kâbusu için hapis istedi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

Alina A., Atilla Z.’nin kendisini takıntılı hale getirdiğini iddia etti. Alina A., can güvenliğinden endişe ettiğini mahkemeye sunduğu dilekçesinde belirtti.

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Sağlık ve güzellik uzmanı Alina A., iddiaya göre, Atilla Z. tarafından ısrarla tacize maruz kalıyordu. Bu tacizler yüzünden korku yaşayan Alina Altın, aile mahkemesine başvurarak 2 ay korunma kararı aldırdı. Atilla Z., aleyhine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Alina A.’yı günde en az 14 kez arayarak taciz ve canı ile tehditlerde bulunuyordu. Atilla Z., en son Alina A.’nın Etiler’deki güzellik merkezine baskın düzenledi ve öldürmekle tehdit etti. İşyeri çalışanlarının polise haber vermesi üzerine emniyet ekipleri tarafından uzaklaştırılan Atilla Z., her fırsatta Alina A.’ya zarar vermeye devam etti.

İŞYERİNİ BASIP DARP ETMEYE ÇALIŞTI

Alina A., arkadaşıyla bir kafedeyken Atilla Z.’nin dükkânı basmasıyla karşı karşıya geldi. Atilla Z., Alina A.’nın arkadaşı Savaş S.’ye saldırdı. Alina A., kafedekilerin müdahale etmesiyle darp edilmekten kurtuldu. En son Atilla Z., Alina A.’nın işyerine baskın düzenledi ve genç kadına darp girişiminde bulundu. Ardından Alina A.’nın lüks otomobilinin aynasını kırdı. Atilla Z.’nin, korunma kararına rağmen kendisini maddi ve manevi zarara uğrattığını iddia eden Alina A., şikâyetçi oldu ve ‘zorlama hapis’ talebinde bulundu.

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#Mahkeme#Tehdit#Polis

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