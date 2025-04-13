‘Sapkın’ doktorlara tıp dünyasından tepki yağdı... Onlar hekim değil yüz karaları

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Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorlara ait bir WhatsApp grubunda hastalarla ilgili çirkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda “Bir diyetisyen vardı fenaydı”, “Muayene edeyim dedim, yalandan örtmeye çalışıyor”, “O hasta çok fena”, “Topluca baksak işlem odasında” gibi ahlaksız ifadeler bulunuyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversite rektörlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Üniversite, skandal konuşmaları yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Meslek odaları ve hekimler de olaya tepki gösterdi.

HİPOKRAT YEMİNİNE AYKIRI

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: “Bu yazışmalar hekim camiasında büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu. Hekimlik yeminine aykırı. Hiçbir bahanesi olamaz. Olay, Türk Tabipleri Birliği (TTB) disiplin yönetmeliği uyarınca Konya Tabip Odası ile TTB tarafından incelenecek ve sorumlular hakkında gereken ceza verilecektir. Hasta-hekim ilişkisi özel bir ilişkilidir. Hastaların cinsel obje olarak görülmesi asla kabul edilemez.”

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DOKTORLARIN YÜZDE 99.9’U BUNU YAPMAZ

Eski İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan: “Bütün meslek grupları gibi hekimler içinde de böyle münferit olaylar olabilir. Zaman zaman böyle şikâyetler tabip odalarına gelir ancak bunlar münferit olaylardır. Hekimlerin yüzde 99.9’unda böyle davranışlar görmeyiz. Ama soruşturulmalı ve yargı gerekeni yapmalı. Bu tür olaylarda tabip odaları onur kurulları toplanır ve disiplin cezası verir. Bu cezalar uyarı, para cezası ve meslekten men olarak devam eder. Genellikle bu tür durumlarda belli süreler ile meslekten men veririz. Meslekten men cezaları 15 gün ile başlar. Hastalarla ilgili özellikle de cinsiyete dayalı çirkin yaklaşımlarda meslekten men cezası verilir. Hem bir kadın hem de bir hekim olarak bunun hekimlik ile bağdaşır bir yanı olmadığını söyleyebilirim. Bu bir etik ilkedir. Hekimler hiçbir şekilde yaş, cinsiyet gözetimi yapmaksızın tedavi yapmalıdır.”

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DÜŞÜK VE SEVİYESİZ

Prof. Dr. Bingür Sönmez: “Yazışmalardaki ifadeler çok düşük ve seviyesiz. Bu yazışmaların doktor düzeyinde yapılmış olmasına ihtimal dahi veremiyorum.”

KADIN HEKİMLER: EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu da konuya dair sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak, “Konya’da bir hastanede yaşanan tablo, kadınları nesneleştiren, mahremiyeti ve hekimliğin temelini oluşturan hasta-hekim ilişkisindeki güveni ortadan kaldıran, cinsiyetçi, eril zihniyetin ürünüdür ve en ağır şekilde cezalandırılması elzemdir. Kadınları ve hastaları cinsel obje olarak görenlerin hekimlik yapması asla kabul edilemez” tepkisini gösterdi.