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‘Şapkalılar’a operasyon: 3’ü avukat 32 kişi gözaltında

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#Savcılık#Whatsapp#İstanbul
‘Şapkalılar’a operasyon: 3’ü avukat 32 kişi gözaltında
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Şapkalılar’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Savcılık, şüphelilerin, yurtdışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiğini, işyeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığını tespit etti.

SİSTEMATİK TEHDİT

Bu kapsamda, birçok şüpheli hakkında dava açıldı ancak bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurtdışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edildi. Örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurtdışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi.

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Elde edilen bilgiler sonucunda, İstanbul merkezli 5 ilde 53 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

 

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#Savcılık#Whatsapp#İstanbul

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