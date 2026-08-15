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'Şapkalılar' suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı! Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada

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#Şapkalılar Suç Örgütü#Silahlı Saldırı#İstanbul Emniyet
Şapkalılar suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 10:52

Kağıthane’de reklam ve dijital baskı şirketine düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının, lideri yurt dışında bulunan ‘Şapkalılar’ silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Farklı tarihlerdeki yaralama, tehdit ve kurşunlama eylemleriyle ilgili düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 7 Ağustos Cuma günü Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam ve dijital baskı şirketinin önüne gelen şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırının güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin silahla ateş açması ve ardından koşarak kaçması yer aldı.

Şapkalılar suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada

BİR GÜN SONRA ŞİRİNTEPE’DEKİ REZİDANS KURŞUNLANDI

Seyrantepe Mahallesi’ndeki saldırıdan bir gün sonra Şirintepe Mahallesi’nde bulunan rezidansa da silahlı saldırı düzenlendi. İki kurşunlama arasındaki bağlantıyı inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların aynı silahlı suç örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

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‘ŞAPKALILAR’ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Şapkalılar’ silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin belirlenmesi için çalışma yaptı. Ekipler, örgütün İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini tespit etti. Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu, bazı yöneticileri hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirlendi.

Şapkalılar suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada

ÖRGÜTÜN 4 EYLEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin, 31 Temmuz’da Beyoğlu’nda M.E.’nin yaralanması, 3 Ağustos’ta Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Parkı’nda meydana gelen yaralama ve tehdit olayı, 7 Ağustos’ta Seyrantepe Mahallesi’ndeki reklam ve dijital baskı şirketinin kurşunlanması ile 8 Ağustos’ta Şirintepe Mahallesi’ndeki rezidansın kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi.

Şapkalılar suç örgütünün 4 eylemi deşifre edildi: 9 gözaltı Kağıthane’deki silahlı saldırı kamerada

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Ekiplerin çalışmalarının ardından örgüt üyelerinin yakalanması için dün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Şapkalılar Suç Örgütü#Silahlı Saldırı#İstanbul Emniyet

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