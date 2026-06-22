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'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Şapkalılar Suç Örgütü#İstanbul Avukatlar#Örgüt Liderleri
Şapkalılar suç örgütüne operasyon: 4ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 15:55

İstanbul'da iş yeri kurşunlama, tehdit ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 'Şapkalılar' silahlı suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü avukat 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli avukatların, yakalanan tetikçileri ifadelerinde örgüt liderlerinin isimlerini vermemeleri yönünde yönlendirdikleri tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Diyarbakır, Erzurum, Tekirdağ ve Muş'ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 'Şapkalılar' suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ev kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

2'Sİ KADIN 4 AVUKAT DA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında 2'si kadın 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Şüpheli avukatların, yakalanan tetikçilere örgüt liderlerinin isimlerini vermemeleri yönünde ifade sırasında telkinlerde bulundukları tespit edildi. Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler arasında tetikçilerin yanı sıra onlara motosiklet ve silah temin eden lojistik sorumluları ile finansman sağlayan örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#Şapkalılar Suç Örgütü#İstanbul Avukatlar#Örgüt Liderleri

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